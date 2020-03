Duo „Marecek Musner“ gewinnt Freistädter Frischling

Das Wiener Kabarettduo Marecek Musner ist der Gewinner des 26. Freistädter Kabarett- und Kleinkunstwettbewerbs "FRISCHLING", der am 28. und 29. Februar im Salzhof Freistadt vergeben wurde. Die Publikumswertung beim Frischling 2020 konnte die Schweizerin Isabel Meili für sich entscheiden.

Der Frischling wird seit 1995 vom Kulturverein Local-Bühne Freistadt veranstaltet und bietet jedes Jahr vier Künstlern bzw. Gruppen die Möglichkeit eine Stunde aus ihrem ersten oder zweiten Programm zu präsentieren. Den Sieger erwartet ein von der Arbeiterkammer Kultur OÖ organisierter Auftritt in Linz. Neben Marecek Musner und Isabel Meili nahmen heuer der junge Linzer Comedian Max Lenny und der Wiener Musikkabarettist Lorenz „Lo“ Hinterberger am Frischling teil. Marecek Musner erhalten als Preis einen von der AK Kultur OÖ organisierten und finanzierten Auftritt in Linz. Den ersten Frischling konnte 1995 Gunkl für sich entscheiden, seitdem konnten unter anderem Ludwig Müller, Paul Pizzera, Martin Frank und Lisa Eckhart den Frischling gewinnen.

Die Begründung der Jury für die Preisvergabe an Marecek Musner lautete wie folgt: „Die Freistädter Frischlinge 2020, Marecek Musner, entführen das Publikum mit Hilfe ihrer Zeitmaschine in ein Slapstick-Paralleluniversum. Die originelle Doppelconferece besticht durch Situationskomik, starke Bühnenpräsenz und Spaß am Spiel. Ein gelungener Mix aus Kabarett, Theater und Comedy, der den modernen Zeitgeist trifft.“