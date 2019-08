Duftender Kirtag in der Kräutergemeinde Klaffer

Kirtags-Ramsch sucht man hier vergebens. Vielmehr gibt es ein großes Angebot an regionalen Produkten, aber auch ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Neben zahlreichen Ausstellern aus den verschiedensten Sparten des Kunsthandwerks bieten auch viele Gärtnereien und Hersteller von Lebensmitteln ihre hochwertigen regionalen Produkte zum Verkauf an. Am Genussplatzl am Gemeindevorplatz warten allerhand Aussteller aus Österreichs Genussregionen auf regen Besuch.

Neben all den kulinarischen Angeboten bietet der Kräuterkirtag auch ein vielfältiges Rahmenprogramm: ein Festgottesdienst mit Kräuterweihe, ein Frühschoppen mit der Musikkapelle oder die Modell- und Drohnenflugshow neben dem Kräutergarten etwa. Übrigens: Der Bio-Heilkräutergarten lädt ganztägig zum Tag der offenen Gartentür bei freiem Eintritt. Erfahrene Kräuterpädagogen führen durch den Garten und geben Auskunft über Name und Verwendung der Pflanzen. Auch kleine Kostproben werden verteilt und Kinder können Nützlingshotels basteln. Geöffnet von 9 bis 17 Uhr.