Duale Ausbildung: Lehrlingszahlen in Freistadt steigen

Was früher gang und gäbe war, ist heute Grund zum Jubeln: Es gibt wieder mehr Lehrlinge. Während in Freistadt die Lehrlingszahlen in den vergangenen Jahren stetig abnahmen, verzeichnet die Wirtschaftskammer mittlerweile seit 2016 einen leichten Aufschwung. Dahinter stecken viel Arbeit und Bewusstseinsbildung. Grundsätzlich gehe es darum, das Image der Lehre zu heben. Denn die Karriereaussichten nach einer Lehrausbildung sind auch dieser Tage weiterhin hervorragend.

Wissen praktisch angewandt

Immer mehr Jugendliche schätzen es wieder, neben grauer Theorie auf der Schulbank gleich praktische Berufserfahrung zu sammeln: "Viele sind einfach glücklicher, wenn sie theoretisches Wissen unmittelbar in die Praxis des Arbeitslebens umsetzen können", freut sich Gabriele Lackner-Strauss, Obfrau der Wirtschaftskammer Freistadt, über wieder steigende Lehrlingszahlen im Bezirk. 2018 standen im Bezirk Freistadt 649 Jugendliche in Ausbildung, was gegenüber dem Jahr zuvor ein sattes Plus von 5,5 Prozent bedeutet.

Damit hat Freistadt den dritthöchsten Zuwachs aller Bezirke im Land. Lackner-Strauss sieht darin auch die vielfältigen Aktivitäten der regionalen Wirtschaftsvertretung bestätigt: "Unsere Bemühungen tragen offensichtlich Früchte." Die WKO Freistadt organisiert jährlich einen Berufs-Erlebnis-Tag mit mehr als 1000 Jugendlichen und Eltern, holt weibliche Techniktalente mit Intensiv-Workshops in Technikbetriebe, veranstaltet Impulsvorträge bei Elternabenden, Betriebserkundungen für Lehrkräfte und Schüler und bringt mit den Lehrstellen-Infoboards das aktuelle Ausbildungsangebot der Freistädter Wirtschaft direkt in die Schulen.

Lehre hat wieder Stellenwert

Nach rückläufigem Interesse an der Lehre in den vergangenen Jahren gelang 2016 die Trendwende: Dietmar Wolfsegger, Leiter der WK Freistadt: "Das Image der dualen Ausbildung hat deutlich gewonnen, die Lehrlingszahlen im Bezirk steigen beachtlich. Lehre mit Matura und die neue Duale Akademie sind da wertvolle Hebel. Sie machen bewusst, dass die Lehre eine hochwertige Ausbildung ist – der Matura ebenbürtig. Die Job- und Aufstiegs-Chancen sind oftmals sogar besser, weil praktisches Know-how zunehmend an Bedeutung gewinnt", sagt er.

Die duale Ausbildung hat einen großen Vorteil: Lehrlinge verdienen sofort ihr eigenes Geld. In vielen Lehrberufen liegt die durchschnittliche Lebensverdienstsumme höher als bei Maturanten und teilweise auch Studenten. "Ein Mechatroniklehrling, der sich weiterbildet, kann etwa beim Gesamtlebensverdienst von Sozialwirtschaftsstudenten so gut wie nie eingeholt werden", ist Wolfsegger überzeugt.

Mit einer Lehrabschlussprüfung hat überdies praktisch jeder eine Jobgarantie in seinem Beruf. Die WKO rät daher Jugendlichen, auch die Chancen auf einen adäquaten Job auszuloten, bevor man sich für eine Ausbildung entscheidet. Denn nicht immer sei eine weiterführende Schule der passende Bildungsweg.

Viele Mühlviertler Ausbildungsbetriebe setzen neben der Berufsschule und der innerbetrieblichen Ausbildung auch auf zusätzliche Qualifizierungen. Lehrlinge können in der "JOB/UP Lehrlingsakademie Mühlviertel" ihre sozialen und unternehmerischen Kompetenzen ausbauen. Die zweitägigen Seminare der WK Freistadt im Karlingerhaus Königswiesen bieten zudem den Lehrlingen die Gelegenheit, sich mit Lehrlingen anderer Betriebe auszutauschen und zu vernetzen. Die nächsten Seminare starten im Herbst. Auskunft gibt es direkt bei der Wirtschaftskammer unter 05/909009.

