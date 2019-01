Drohnen werden in Perg zur Plage für Wild und Jäger

PERG. Forderung nach Fairness und Respekt vor der Jagdausübung stand im Mittelpunkt des Perger Bezirksjägertags.

Begutachtung der besten Trophäen des abgelaufenen Jagdjahres Bild: lebe

Mehr Fairness und Respekt vor der Jagdausübung, speziell durch Genossenschaftsjagden: Diese Forderung stand im Mittelpunkt des am Samstag in der Perger Turnhalle abgehaltenen Bezirksjägertags. Man müsse jeden Versuchen von außen entgegentreten, einen Keil zwischen Grundbesitzern und Jägerschaft zu treiben.

„Ich erlebe das Bemühen der Jägerschaft, ihre Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Dennoch glauben manche Interessensvertreter, die Jäger als hauptverantwortlich für alle Probleme im Wald an den Pranger stellen zu dürfen. Das passiert zum Teil wider besseren Wissens, denn die Fakten sind auf unserer Seite“, sagte Bezirksjägermeister Ulf Kruckl. Als Beleg dafür verwies er auf die Abschusspläne des abgelaufenen Jagdjahres, die im Bezirk Perg mit 105 Prozent sogar übererfüllt worden seien.

Mit dieser gewissenhaften und professionellen Vorgangsweise werde die Jagd auch die Herausforderungen der kommenden Monate meistern und das durch Borkenkäferbefall, Trockenheit und Schneedruck ins Wanken geratene Gleichgewicht im Ökosystem Wald wieder zu stabilisieren. Im Tätigkeitsbericht der 47 Jagdgebiete im Bezirk fällt auf, dass die Zahl der Schwarzwild-Abschüsse von zuletzt 133 auf das langjährige Mittel von 48 zurückgegangen sind. Hier sei es gelungen, hier wieder Normalität einkehren zu lassen, so Krückl. Dafür würden Biber und Fischotter die Wildenten aus ihren angestammten Lebensbereichen vertreiben, was sich in geringeren Abschüssen bemerkbar mache.

Auf einen neuen Störenfried machte hingegen der Perger Jäger Friedrich Pichler aufmerksam: „Rund um die Stadt Perg werden ferngesteuerte Drohnen zur Plage: Am Vormittag schrecken sie mit Tiefflügen über Getreidefelder die Hasen auf und in der Nacht wird mit Beleuchtung das Reh verschreckt. Da hat uns die Politik im Stich gelassen.“ Die Bezirkshauptmannschaft werde sich des Themas annehmen und Maßnahmen setzen, versprach Landtagspräsident Viktor Sigl.

Krückl einstimmig gewählt

Bei der Neuwahl der Funktionäre auf Bezirksebene sprachen die anwesenden Jäger Ulf Krückl einstimmig das Vertrauen für eine weitere Amtsperiode als Bezirksjägermeister aus. Krückl nahm diese Wahl an: „Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ich die gesamte Periode durchdiene. Mein Alter erreicht eine Dimension, in der ich das berücksichtigen muss.“

Abschied von Sepp Brandmayr

Seinen letzten Perger Auftritt als Landesjägermeister hatte Sepp Brandmayr. Er wird sich, wie berichtet, nicht mehr der Wahl für den neuen Vorstand im Landesjagdverband stellen. Ein kleines Abschiedsgeschenk und großes Lob für die Tätigkeit an der Spitze des Landesjagdverbands gab es für Brandmayr von Ulf Krückl. Auf wessen Seite sich die Perger Delegierten bei der Neuwahl stellen werden, blieb am Samstag noch offen. Einerseits wurde dem stellvertretenden Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner ausführliche Redezeit eingeräumt, andererseits ermunterte Landtagspräsident Viktor Sigl die Anwesenden, die „hervorragende“ Rede des Oberneukirchner Bürgermeisters, LAbg. Sepp Rathgeb, im Budget-Landtag über die Jagd im Internet nachzulesen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema