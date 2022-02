Drogenutensilien, Cannabis, Pilze - Drogenhund erschnüffelte alles

Nach der aufgelösten Party am 8. Jänner im Bezirk Rohrbach fanden die Polizisten einen Rucksack mit Cannabis, Metamphetamin, Gegenstände zum Suchtmittelverkauf, Klemmsäckchen und eine Waage. Darunter befand sich auch der Reisepass eines 27-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach, wodurch über die Staatsanwaltschaft Linz eine Hausdurchsuchung erwirkt wurde.

Bei dieser fanden die Beamten gestern, Mittwoch, in den Räumlichkeiten des 27-Jährigen diverse Gegenstände zum Suchtmittelverkauf, Klemmsäckchen sowie 450 Gramm Cannabis, 50 Gramm Pilze, 4 Behältnisse mit Cannabisharz, eine Trocknungsanlage für Cannabis sowie Überreste einer Cannabisplantage.

Ein Suchtmittelspürhund schlug zudem bei derselben Wohnadresse beim Fahrzeug eines 28-Jährigen an. Darin fand die Polizei weitere 50 Gramm Cannabis, eine Waage und kleine Plastiksäckchen. Bei der Nachfrage nach dessen Handy gab der 28-Jährige an, dieses in der Toilette runtergespült zu haben. Aufgrund dessen wird er wegen Unterdrückung von Beweismitteln angezeigt. Beide verweigerten die Aussage bei der Einvernahme. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.