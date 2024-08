Drogenlenker übersah Mofa: 16-Jähriger in Mauthausen verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 14:20 Uhr nahe des Friedhofs in Mauthausen (Bezirk Perg): Der Lenker eines Lkws dürfte beim Wenden einen 16-jährigen Mofalenker, der auf der Gemeindestraße Kirchenberg in Richtung Ortszentrum unterwegs war, übersehen haben – es kam zum Zusammenstoß. Der Teenager stürzte gegen einen Parkbank. Unfallzeugen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Führerschein abgenommen

Der Bursch hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er vom Notarzt versorgt und in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden musste. Wie sich herausstellte, stand der 23-jährige Lkw-Fahrer unter Drogen: Ein Schnelltest verlief positiv, die Amtsärztin stellte Fahruntauglichkeit fest. Dem jungen Mann aus dem Bezirk Amstetten wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, teilte die Polizei am Abend mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte unweit des Friedhofs in Mauthausen

