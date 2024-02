Drogenlenker in Leopoldschlag aus dem Verkehr gezogen

Der 23-jährige Lenker verhielt sich bei seiner Kontrolle nicht nur ausgesprochen auffällig, die Beamten fanden in seinem Fahrzeug auch Suchtmittelutensilien. Der junge Mann aus Kärnten gab schließlich an, in Tschechien Drogen konsumiert zu haben.

Ein Schnelltest verlief erwartungsgemäß positiv. Die Amtsärztin stellte bei der anschließenden Untersuchung die Fahruntauglichkeit des 23-Jährigen fest. Den Führerschein ist er nun vorerst los, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er wird angezeigt.

