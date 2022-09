Drogenlenker im Mühlviertel aus dem Verkehr gezogen

Polizisten hielten den Mann am Nachmittag in Gemeindegebiet von Rainbach im Mühlkreis zu einer routinemäßigen Kontrolle auf. Der Mann aus dem Bezirk Freistadt gab an, in der Nacht davor Drogen konsumiert zu haben. Da der Drogenschnelltest positiv war, musste der Lenker zur Polizeiärztin. Diese stellte die Fahruntauglichkeit fest.

Der 55-Jährige musste seinen Führerschein vorläufig abgeben, er wird angezeigt.