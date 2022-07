Drogeneinfluss: Einbrecher wurde bewusstlos

Zwei Tschechen (28 und 38 Jahre) und zwei unbekannte Mittäter brachen am Donnerstag in Kirchschlag in ein Einfamilienhaus ein, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Sie erbeuteten rund 1000 Euro und einen Laptop. Eine aufmerksame Nachbarin konnte den Fluchtwagen noch beobachten und die Polizei rufen. Nur etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt wurden die Beamten fündig: Dort lag einer der gesuchten Männer bei einer Baustelle bewusstlos im Auto. Er war durch seinen Drogenmissbrauch laut Polizei so stark beeinträchtigt, dass er in ein Spital gebracht werden musste. Er wurde nach der Behandlung festgenommen. Ein zweiter Verdächtiger wurde bei einer Bushaltestelle aufgegriffen, er hatte die Beute bei sich. Die Täter dürften auch für weitere Einbrüche, auch in einen Imbisslokal, verantwortlich sein.