Die 81-jährige Lenkerin konnte am Sonntag aus eigener Kraft aus ihrem völlig demolierten Auto aussteigen.

Die Kollision zwischen einem Pkw und einer Zuggarnitur, bei der am Sonntagvormittag die 81-jährige Lenkerin zum Glück nur leicht verletzt wurde, heizt einmal mehr die Diskussionen um die Sicherheit der Kreuzung an der nördlichen Ortsausfahrt von Kefermarkt an.