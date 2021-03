"Ja" zueinander gesagt haben vor zwei Jahren nicht nur zahlreiche Brautpaare, sondern auch etliche Gemeinden im Mühlviertel, die ihre Standesämter in eigene Verbände zusammengelegt haben. So betreut etwa der Standesamtsverband Perg 15 Gemeinden mit mehr als 40.000 Einwohnern. "Unser Verband ist ein Musterbeispiel für eine gelungene Zusammenarbeit in der Region", sagt der Perger Bürgermeister LAbg. Toni Froschauer über das Kooperationsprojekt.