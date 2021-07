Dritte Unwetternacht in Folge: "Ohne Schutz hätten wir jetzt große Schäden"

Drei Nächte in Folge war das Untere Mühlviertel nun schon Schauplatz heftiger Gewitter mit Starkregen und Sturm. Sowohl die Naarn als auch die Aist führen Hochwasser. So lag der Pegel der Naarn in Perg gestern Vormittag mit 3,79 Meter um zwei Meter über dem Normalstand. Gröbere Schäden blieben bislang jedoch zum Glück aus.

Starkregen wie vor fünf Jahren

Das gilt insbesondere für Schwertberg, wo fast auf den Tag genau vor fünf Jahren nach einem Unwetter mehr als 300 Häuser von Hangwasser überschwemmt wurden. "Auch dieses Mal waren die Regenmengen enorm. In Windegg stürzten innerhalb von 20 Minuten 37 Liter pro Quadratmeter vom Himmel", sagt Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner. "Das ist eine unglaubliche Regenspitze und ich bin sehr erleichtert, dass wir bis auf zwei Objekte alle Häuser vor Überschwemmungen schützen konnten."

Das trifft vor allem auf Ortsteile wie Poneggen zu, die man seither mit einem ausgetüftelten Hangwasserschutz versehen hat, um sie bestmöglich vor solchen Starkregenereignissen schützen zu können. "Ohne diesen Schutz hätten wir jetzt große Schäden", ist der Schwertberger Bürgermeister überzeugt. Alle in den vergangenen Jahren errichteten Rückhaltebecken und Regenablaufkanäle seien "angesprungen" und hätten ihre Aufgabe, das Oberflächenwasser kontrolliert abzuleiten, erfüllt. "Zahlreiche Schwertberger haben mir gestern und heute Fotos und Videos von den Unwettern geschickt und sich für die fertiggestellten Retentionsmaßnahmen bedankt. Sie wären sonst wieder zu Hochwasseropfern geworden. Es hat sich schon ausgezahlt, dass wir beim Hochwasserschutz so sehr aufs Tempo gedrückt haben."

Die beiden Fälle, in denen es in den vergangenen Tagen dennoch zu Überschwemmungen gekommen ist, seien bedauerlich, würden aber zeigen, dass es trotz aller Bemühungen keinen hundertprozentigen Schutz gebe und immer ein Restrisiko bestehe.

Aufräumarbeiten nach Sturm

So bleiben als Bilanz der drei Unwetternächte vor allem zahlreiche umgestürzte Bäume im Park, entlang der Maulbeerbaumallee, auf der Freizeitwiese und beim Pfadfinderplatz. Bei den Aufräumarbeiten hätten sich die Feuerwehren und das Team des Schwertberger Bauhofs darauf konzentriert, die Einlaufschächte in den Kanal von Schlamm und Geäst zu befreien. Zudem müssen die nach Vermurungen und zahlreicher umgestürzter Bäume gesperrten Güterwege nach Lina und Doppl wieder frei geräumt werden.