Dreiste Diebesbande erleichterte Opfer um Bargeld und Schmuck

Mit einer perfiden Masche erschlichen sich die Verdächtigen immer wieder Zutritt zu den Wohnungen ihrer Opfer: Die Gruppe agierte zum Großteil durch Betteln nach Essen und Geld, weinen, sowie anpreisen von Jesus Christus, um die Betroffenen abzulenken und unbemerkt Bargeld und Schmuck zu erbeuten.

So auch am Donnerstag in Wartberg. Am Vormittag beobachteten Zeugen, wie eine junge Frau die Wohnung eines Opfers betrat und wieder verließ. Gegen Mittag erstattete ein weiteres Opfer aus Kefermarkt wegen eines Einschleichdiebstahls eine Anzeige, nachdem es zu einem Täter und Opfer Kontakt gekommen war.

Eine sofortige Fahndung nach der Täterin war erfolgreich. Ein 20- und ein 25-jähriger Rumäne, sowie eine 29-jährige schwangere Rumänin wurden festgenommen, sie verweigerten die Aussage. Bei einer Gegenüberstellung mit den Opfern konnte die 29-Jährige allerdings eindeutig als Einschleichdiebin identifiziert werden.

Durch Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Gruppe europaweit agiert. Für die Verdächtigen besteht ein Aufenthaltsverbot für Österreich. Zudem sind bereits weitere derartige Taten bekannt.

Die 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.