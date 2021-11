Dreifache Herbstkrone für Nachwuchs-Armada

Nicht nur war der Trainingseifer der insgesamt 140 Kinder in neun Mannschaften vorbildlich. Auch die Leistungen der von 25 Trainern ehrenamtlich betreuten Kinder und Jugendlichen gaben Anlass zur Freude. Besonders stachen die U11-, die U13- und die U16-Mannschaft hervor: Diese drei Mannschaften konnten nämlich in ihren Spielklassen jeweils den Herbstmeistertitel holen. Die U16 feierte dabei ausgelassen den Aufstieg in die Regionsliga.

Das Ziel, möglichst viele eigene Talente selbst auszubilden, wird von den Trainerteams der Spielgemeinschaft "Mühlviertler Alm" perfekt umgesetzt. Einige der Jungkicker konnten bereits Luft in der Kampfmannschaft und in der Reserve schnuppern.