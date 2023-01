Drei Verletzte bei Autokollision in Hagenberg

Der Unfall hat sich am Montagabend in Hagenberg ereignet.

Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, ihr 18-jähriger Beifahrer und ein 52-jähriger Lenker aus dem Bezirk Freistadt wurden bei dem Unfall verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren an der an der Kreuzung der B124 mit der ehemaligen L580 zwei Autos zusammengestoßen. In einem saßen die 21-Jährige und ihr 18-jähriger Freund, die auf der Bundesstraße von Wartberg Richtung Linz unterwegs waren. Im anderen Wagen saß der 52-Jährige am Steuer. Hinter dem aus Richtung Linz kommenden Pkw fuhr ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt. Er konnte nicht mehr ausweichen und touchierte die beiden Fahrzeuge. Der Mühlviertler blieb unverletzt, die drei anderen Beteiligten erlitten laut Polizei "Verletzungen unbestimmten Grades". Wie es zur Kollision kam, war am Abend noch unklar.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER

