Drei Tage vor der Stichwahl wird in Freistadt der Schmutzkübel ausgepackt

In die unterste Schublade griffen Unterstützer von VP-Bürgermeisterin Elisabeth Teufer wenige Tage vor der Bürgermeister-Stichwahl: In einer anonymen Postwurfsendung, die heute zugestellt wurde, heißt es: „Mit Deiner Stimme für Elisabeth Teufer verhinderst Du einen türkischstämmigen Vizebürgermeister und zeigst die Liebe zu Deiner Heimatstadt Freistadt.“ Gemünzt ist diese Aussage auf SP-Politiker Ibrahim Cansiz. Dieser ist bereits seit der vergangenen Wahl Mitglied des Freistädter Gemeinderat und arbeitete unter anderem im Bauausschuss mit. Bei der Wahl vor zwei Wochen machte Cansiz mit zahlreichen Vorzugsstimmen auf sich aufmerksam.

Sowohl die amtierende Bürgermeisterin Elisabeth Teufer von der Volkspartei als auch ihr Herausforderer Christian Gratzl von den Sozialdemokraten distanzieren sich von dem ausländerfeindlichen Flugblatt. „Ich bin ehrlich entsetzt über diese Aktion und distanziere mich in aller Deutlichkeit. Das ist Fake-Wahlwerbung, auf die ich gerne verzichten kann. So etwas haben wir in Freistadt nicht nötig“, so Teufer über diese sonderbare Wahlwerbung. „Es ist schade, dass es Mitbürger gibt, die sich auf ein derart tiefes Niveau begeben, um den Wahlkampf zu beeinflussen. Ich habe schon befürchtet, dass so etwas daher kommen könnte“, reagiert auch SP-Vizebürgermeister Christian mit klaren Worten. Beide Politiker können sich nicht erklären, wer als Verfasser des Flugblatts in Frage kommen könnte.