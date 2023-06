Drei Tage Party in der Rohrbacher Innenstadt

Gestartet wird mit dem Tag der Senioren unter dem Motto "Lerne Rohrbach-Berg kennen". Geboten werden ab 10.30 Uhr Führungen auf der Baustelle zum neuen Bezirkshallenbad Aqaro sowie Besichtigung der Sonderausstellung "150 Jahre FF Rohrbach" in der Villa Sinnenreich. Ab 12.30 Uhr gibt es wieder die Möglichkeit, interessante Ein- und Ausblicke vom Rohrbach-Berger Kirchturm zu genießen. Ab 17.30 Uhr geht’s dann beim Abend der Wirtschaft weiter: Unter dem Motto "Aufgmascherlt" sind Dirndl und Lederhose angesagt. Es spielt das "Trio Granit".

Wochenmarkt und Partyabend

Am Samstagvormittag kaufen die Gäste regional am Wochenmarkt ein und genießen Schmankerl im Festzelt, bevor es am Nachmittag gleich turbulent weitergeht mit einer Kinderdisco mit DJ Maxxx und Sparefroh.

Als Party-Höhepunkt tritt am Samstagabend die Band "Zwirn" im Festzelt auf.

Volksfeststimmung

Der Sonntag wiederum steht ganz im Zeichen der traditionellen Gemütlichkeit. Pfarrer Alfred liest um 10 Uhr eine Feldmesse im Festzelt, musikalisch gestaltet von der Stadtmusikkapelle Rohrbach-Berg. Danach folgt ein unterhaltsamer Frühschoppen.

Rund um den Stadtplatz laden verschiedene Fahrgeschäfte zur Unterhaltung ein.

