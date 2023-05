Drei Tage "Bella Italia" in Freistadt

Beim Marktfest "Bella Italia" wird unter anderem Mozzarella direkt vor Ort gezogen, und aus frischem Nudelteig werden Tagliatelle oder Farfalle. Gestartet wird heute beim Genussfreitag auf dem Hauptplatz. Dazu lädt das Schlossmuseum am Nachmittag zur kostenlosen Besichtigung der beiden Sonderausstellungen "100 Jahre Pfadfindergruppe in Freistadt" und "Einkaufen nach dem Krieg" ein. Um 19 Uhr kann bei einem geführten Spaziergang (Treffpunkt Schlosshof) die mittelalterliche Stadt entdeckt werden. Der Verein PRO Freistadt bietet außerdem das gesamte Wochenende Bummelzug-Touren durch die Stadt, Tretbootfahren auf dem Frauenteich oder eine Runde mit dem für Italien typischen Familienrad an.

