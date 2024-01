Drei Standorte schließen: Der Gelbe Sack verdrängt die Sammelzentren

BEZIRK ROHRBACH. Dass auf Dauer die Anzahl der Altstoffsammelzentren im Bezirk Rohrbach nicht zu halten sein wird, war spätestens mit der Einführung des Gelben Sackes klar. Da halfen auch beherzte Unterschriftenaktionen nichts. Schon länger kursieren daher Schließungspläne für die sanierungsbedürftigen Altstoffsammelzentren in Sarleinsbach und St. Veit. Mit Juni werden nun beide Standorte tatsächlich geschlossen. Ein Jahr später folgt die Schließung in Hofkirchen.

Keine duale Sammlung mehr

Außerdem müssen sich die als vorbildliche Sammler und Trenner bekannten Rohrbacher damit anfreunden doch den Gelben Sack zu verwenden. Denn mit Anfang 2025 ist das Ende der dualen Sammlung besiegelt.

Die österreichweite Einführung der Hausabholung mittels Gelbem Sack sowie der mit 2025 kommende PET- und Dosenpfand und die dadurch erwarteten Ertragsausfälle haben zwangsweiseAuswirkungen auf die Struktur der Altstoffsammelzentren. 14 ASZ-Standorte für 55.000 Einwohner gibt es derzeit im Bezirk Rohrbach. "Das ist die höchste Dichte in Oberösterreich, die auf Dauer nicht haltbar ist", wie Franz Hofer, Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes sagt. Die Sammelzentren in St. Veit und Sarleinsbach müssten saniert werden um modernen Standards zu entsprechen. Stattdessen werden diese also mit Ende Mai geschlossen. 2025 wird dann auch der Standort in Hofkirchen aufgelassen. Die Beschäftigten wurden bereits informiert und werden soweit möglich an anderen ASZ-Standorten eingesetzt.

Ertragsausfälle ausgleichen

Zudem hat die Verbandsversammlung die Verringerung der Öffnungszeiten in einigen Rohrbacher Sammelzentren beschlossen. Weitere Strukturmaßnahmen könnten folgen, sagt Hofer: "Das sind notwendige Maßnahmen, weil die Einnahmen sinken. Deshalb müssen wir auch die Ausgaben minimieren, sonst müssten wir diese auf die Müllgebühren abwälzen. Das ist nicht in unserem Sinne."

Doppelgleisigkeit vermeiden

Fix ist bereits das Ende der dualen Sammlung mit Anfang 2025. Sehr zum Ärger vieler Rohrbacher, die mit dem Gelben Sack so gar nichts anfangen können: Alles was in den Gelben Sack reindarf, kann im Altstoffsammelzentrum dann nicht mehr abgegeben werden. "Die großen Boxen in der Mitte werden fast vollständig wegfallen. Das ASZ wird aber nicht in Frage gestellt: Es gibt genug andere Sachen, die man hinbringen kann", lädt der Bezirksvorsitzende ein die ASZ weiter zu benutzen. Der Gelbe Sack sei österreichweit Standard und verhindere, dass weniger recyclingfähige Verpackungsmaterialien im Restmüll landen. Eine Doppelgleisigkeit sei auf Sicht einfach nicht sinnvoll.

