Drei Siege für Leonfeldner Nachwuchssportler

Gleich drei Siege und einen dritten Rang erreichten die Bad Leonfeldner Nachwuchsathleten am letzten Wochenende des Jahres in drei verschiedenen Disziplinen. Rene Maureder siegte beim ersten Biathlon-Sprint-Austriacuprennen in Saalfelden. Ebendort konnte sich Anna Brandstätter bei ihrem ersten Biathlonrennen überhaupt über einen dritten Rang freuen. Sie siegte am Tag darauf beim MC Donalds Rennen Ski Alpin. Rene Maureder wiederum siegte am Tag nach seinem Biathlonsieg beim Silvesterlauf in Freistadt. Beim Biathlonbewerb in Saalfelden konnten die Leonfeldner Sportler durchwegs gute Laufleistungen abliefern. Lediglich beim Schießen konnten sie nicht an die guten Trainingsleistungen anschließen. Deswegen kamen Paul Peherstorfer und Jakob Böckl über einen siebten beziehungsweise achten Rang nicht hinaus.

