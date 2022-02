Drei mutmaßliche Drogen-Lenker innerhalb weniger Stunden erwischt

Gegen 16.40 Uhr hielten Polizeibeamte in Unterweitersdorf einen 27-jährigen Lenker zu einer Verkehrskontrolle an. Der Mann zeigte Merkmale einer Cannabis-Beeinträchtigung, ein Urinschnelltest verlief positiv auf THC. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Unweit davon kontrollierten Kollegen in Freistadt gegen 20.30 Uhr einen 28-Jährigen. Auch er zeigte bei einer Kontrolle Merkmale einer Beeinträchtigung, einen Urinschnelltest verweigerte er aber. Unmittelbar darauf hielten die Polizisten einen weiteren Lenker an. Auch dieser, ein 18-Jähriger, hatte eindeutige Symptome, berichtete die Polizei. "Bei einer klinischen Untersuchung wurde bei beiden Fahrzeuglenkern Fahruntauglichkeit aufgrund eindeutiger Merkmale der Suchtgiftkonsumation festgestellt", hieß es in einer Presseaussendung. Da kein Urinschnelltest durchgeführt wurde, konnte die Polizei am Mittwochmorgen keine Angaben zur Art des Drogenkonsums abgeben. Beide Lenker stimmten einer Blutabnahme zu, ihnen wurden die Führerscheine abgenommen.