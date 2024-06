Drei Mühlviertler Lehrlinge räumten bei Bundesbewerb souverän ab

MÜHLVIERTEL. Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure gingen insgesamt drei Podestplätze ins Mühlviertel. Unter dem Motto "The Magic of Flowers" fanden in Vorarlberg die diesjährigen Junior Skills Austria in den Kategorien Fußpflege, Kosmetik, Massage und Fantasie-Make-up statt. Insgesamt 22 Lehrlinge – die besten der besten aus allen Bundesländern – stellten sich der Herausforderung und konnten vor einer Experten-Jury ihr Können zeigen.

In der Kategorie Massage überzeugte Jana Aiglsdorfer aus Lembach und erreichte den ersten Platz. Das Handwerk, ihre Kunden zu verwöhnen, lernt sie im Lehrbetrieb Massage Knackpunkt von Elisabeth Falkner in Vorderweißenbach. In der Kategorie Fußpflege erlangte Jana Felhofer aus Julbach den zweiten Platz. Ihr berufliches Rüstzeug holte sie sich bei Johanna Mörixbauer, ebenfalls in Vorderweißenbach. In der Kategorie Fantasie-Make-up holte sich Vanessa Gruber aus Puchenau den dritten Platz. Sie absolviert ihre Lehre bei Kosmetik und Fußpflege Rechberger in Puchenau.

Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer freut sich über die gezeigten Leistungen: "Unsere Teilnehmerinnen aus Oberösterreich haben die hohe Kompetenz der Handwerkslehrlinge eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Diese Erfolge sind ein starkes Zeugnis für die Qualität der Lehrausbildung in unseren Betrieben und der Berufsschule."

