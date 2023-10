Drei Medaillen für Hofstettner Spezialbiere

Zwei Goldmedaillen und einmal Bronze hat die Brauerei Hofstetten bei der Austrian Beer Challenge abgeräumt.

Mehr als 70 geschulte Juroren können nicht irren: Sie haben die für die Austrian Beer Challenge, die Staatsmeisterschaft der Brauereien und Hausbrauer, eingereichten Biere verkostet und die Brauerei Hofstetten in St. Martin gleich dreimal aufs Podest geholt. Besonders stolz ist man auf den ersten Platz für das Hofstettner Pils. "Die Kategorie Pils gilt als eine der konturenreichsten der gesamten Challenge, deshalb freut uns der Sieg hier besonders", sagt Brauerei-Chef Peter Krammer.

Ebenso Gold in der Kategorie "Modern Style IPAs" gab es für das New England Indian Pale (Friends NEIPA), das gemeinsam mit der polnischen Browar Stu Mostów gebraut wurde. Mit Bronze wurde das Granitbier in der Kategorie "Wiener Lager" bedacht. Organisiert wird der Wettbewerb von der BierIG.

