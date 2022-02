Drei Matchbälle reichten nicht für Sieg

Mit einem Rumpfteam bestritten die Prinz Brunnenbau Volleys am Wochenende ihr Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Seekirchen. Corona sowie einige Nachwuchsbewerbe hatten den Kader der Pergerinnen dezimiert. Dennoch gelang ein über weite Strecken starkes Spiel, bei dem die Prinzessinnen im vierten Satz beim Stand von 24:21 sogar drei Matchbälle hatten. Doch es gelang nicht, den entscheidenden Punkt zu machen, weshalb die Partie in einen fünften Satz ging, den Seekirchen mit 15:12 für sich entscheiden konnte. Topscorerin für Perg war Selina Bauernfeind mit 20 Punkten. Am Samstag (18.30) folgt ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten McDonalds Supervolley Wels.