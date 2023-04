Vier Verletzte bei Unfall in Vorderweißenbach

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 21.50 Uhr im Mühlviertel ereignet. Bei der Kollision zweier Autos in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) war eine stark betrunkene Lenkerin beteiligt. Laut Polizei zeigte der Alkotest bei der 24-jährigen Mühlviertlerin 1,8 Promille an. Verursacherin war allerdings eine 68-Jährige.

Die Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, war auf der Afiesl-Guglwaldstraße zur Böhmerwald Straße unterwegs. Im Pkw saßen außerdem eine 61-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann. Als die Fahrerin nach links Richtung Vorderweißenbach einbog, dürfte sie den herannahenden Pkw der 24-Jährigen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß, bei der beide Lenkerinnen sowie die zwei Mitfahrer der 68-Jährigen verletzt wurden. Das Notarztteam aus Zwettl stand im Einsatz, ebenso die Rettungskräfte aus Helfenberg und Bad Leonfelden. Die Feuerwehr Vorderweißenbach barg die total beschädigten Autowracks.

