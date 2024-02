"Drei Bildhauer" sind vereint in der Brauhausgalerie

Peter H. Wahl, Ullrich Herrmann und Sally Duncan leben und arbeiten aber jeweils seit gut drei Jahrzehnten in Oberösterreich. Somit bildet Oberösterreich für sie auch den Nährboden ihrer Bildhauerei. Ist es bei Peter H. Wahl die Einfachheit der Linie, aus der er seine Skulpturen entstehen lässt, so verschafft Ullrich Herrmann in seinen Plastiken aus Stein, Holz und Metall der Schönheit und Klarheit der Schöpfung ihren Ausdruck. Sally Duncan wiederum versteht es, in ihren Objekten die Schwingungen der Natur wiederzugeben.

Die Vernissage zur Ausstellung "Drei Bildhauer" findet heute ab 19 Uhr in der Brauhausgalerie statt. Die Ausstellung ist danach bis 17. März jeweils am Samstag (13 bis 18 Uhr) und Sonntag (10 bis 15 Uhr) geöffnet.

