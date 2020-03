Dorfmobil hilft bei Besorgungen, Gymnasium-Schüler gründeten Nachbarschaftshilfe 

Damit jene, die derzeit besonders gefährdet sind, auch wirklich daheim bleiben können, hat sich das Team des e-Dormobils Hellmonsödt – Sonnberg – Zwettl entschlossen, gemeinsam mit dem Zwettler Aktionsteam (ZAK) eine Nachbarschaftshilfe für Besorgungen ins Leben zu rufen. So sollen älter Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem besonders geschützt werden.

Die Mitabeiterinnen für diese Nachbarschaftshilfe kommen vor allem vom ZAK, der Verein e-Dorfmobil stellt das Fahrzeug für die Besorgungsfahrten kostenlos zur Verfügung. Vorerst ist der Einsatz auf das Gemeindegebiet von Zwettl beschränkt. Sollte auch in den e-Dorfmobil-Gemeinden Sonnberg und Hellmonsödt vermehrter Bedarf festgestellt werden, werde man auch hier eine entsprechende Lösung finden, versichern ZAK-Obmann Alex Donner und e-Dorfmobil-Vorstand Rainer Lenzenweger.

Die Aktion läuft, solange die verschärften Maßnahmen gegen den Coronavirus das öffentliche Leben und damit die Sozialkontakte einschränken. Wichtig ist den beiden Vereinsfunktionären natürlich der Schutz ihrer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Diese sind strikt dazu angehalten, durch Abstandhalten, Verzicht auf Händeschütteln und das Einhalten der anderen relevanten Vorsichtsmaßnahmen auf ihre eigene Sicherheit zu achten.

Betroffene und Freiwillige können sich ab sofort unter den Telefonnummern 0664/1223923 (Alex Donner) und 0664/2616190 (Rainer Lenzenweger) melden.

Schüler gründeten Helfer-Gruppe

Auch im Gymnasium Freistadt haben sich zwei Schüler und eine Schülerin zusammen getan, um ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Mit ihrer Nachbarschaftshilfe möchten sie dort Unterstützung geben, wo Menschen zur Risikogruppe zählen, krank sind oder gerade durch ihren Job (Pflegekraft, Arzt/Ärztin, Polizist/in etc.) stark belastet sind.

Motiviert durch die Fernsehansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen haben Johanna Haghofer, Florian Haneder und Sebastian Merten am Wochenende einen Social-Media-Aufruf gestartet, sich über ein Onlineformular zu melden, wenn man ebenfalls helfen möchte. Zudem wurde mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Bezirk Freistadt Kontakt aufgenommen, um ihr Netzwerk der Hilfe möglichst weit zu spannen.

Grundsätzlich sei man im Bezirk Freistadt gut vernetzt, da für die meisten Gemeinden die typische Landregel „Jeder kennt jeden“ gelte. „Allerdings ist es in solchen Zeiten notwendig, auch an jene zu denken, die man nicht kennt“, sagt Florian Haneder aus St. Oswald/Freistadt über die Beweggründe, die Nachbarschaftshilfe zu initiieren.

Die drei Jugendlichen mussten nicht lange auf Helfer warten: „Kaum hatten wir den Link an unsere Mitschülerinnen und Bekannten gesendet, bekamen wir die ersten Einträge in das Formular“, freut sich Johanna Haghofer aus Summerau über die Solidarität. Um sich an der Nachbarschaftshilfe zu beteiligen, ist es am unkompliziertesten auf Facebook der Gruppe „Nachbarschaftshilfe – Bezirk Freistadt“ beizutreten. Außerdem ist die Initiative per Mail nachbarschaftshilfe.freistadt@gmail.com oder telefonisch unter 0681/10797546 erreichbar.

„Menschen aus dem Bezirk, die ebenfalls helfen möchten, können sich über die verschiedenen Kanäle bei uns melden. Wir kontaktieren dann jene, die sich bereit erklärt haben zu helfen, wenn sich bei uns jemand meldet, der Hilfe benötigt“, sagt der Hagenberger Sebastian Merten zum Ablauf der Hilfsaktion.

