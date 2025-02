Dorf fand neue Wirtsleute: In Erdleiten wird ab März wieder ausgeschenkt

Am Faschingssamstag nehmen Mario und Evelyn Polz Küche und Schank beim "Wirt z’Erdleiten" wieder in Betrieb.

"Du hast keine Chance, nutze sie!" Diesen Motivationsspruch nahm sich Benedikt Gruber zu Herzen, als er im vergangenen Herbst daranging, die Suche nach einem Nachfolger für den "Wirt z’Erdleiten" in die Hand zu nehmen. Weil sich der langjährige Betreiber Karl Ratzenböck entschlossen hatte, in den Ruhestand zu gehen, stand das Dorf zu Jahresende ohne Wirt da. Also rief Gruber die Aktion "Wer kennt den zukünftigen Wirt z’Erdleiten?" ins Leben.