Doppeltes Heimrecht für Mauthausens Tennis-Asse

Mächtig Dampf gemacht haben die Herren der Union Stein & Co Mauthausen in den ersten beiden Runden der Tennis-Bundesliga. Sowohl gegen den UTC Casa Moda Steyr (6:3) als auch gegen Waidhofen/Ybbs (8:1) landete das Team von Mannschaftsführer Hannes Pühringer klare Siege. In der Zwischenabrechnung der Tabelle liegt Mauthausen – bei einem Spiel weniger – auf dem zweiten Platz hinter dem Team aus Steyr.

Beste Voraussetzungen also, um am Pfingstwochenende das Punktekonto weiter aufzustocken und somit als Gruppensieger das Ticket für das Finalturnier zu lösen, das im September ausgetragen wird. Dies umso mehr, als Mauthausen gleich zwei Mal Heimrecht genießt und in der neuen Danubis-Arena auf die Unterstützung der Fans hoffen darf.

Bereits heute Nachmittag treffen die Mauthausener rund um ihre Aushängeschilder Attila Balazs und Andreas Haider-Maurer auf den TC Raiffeisen Schwaz. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse sind die Gastgeber in dieser Partie als Favoriten anzusehen. Völlig offen ist hingegen die Ausgangslage vor dem Schlagerspiel am Sonntag gegen den Wiener Athletik Sport Club. Dort steht mit Jurij Rodionov immerhin Österreichs derzeitige Nummer eins im Kader. Allerdings hat der Premierensieger des ATP Upper Austrian Open an diesem Wochenende auch für das Turnier in Stuttgart genannt. Spielbeginn gegen das Wiener Team ist am Sonntag um 11 Uhr.