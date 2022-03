Doppelter Ölkaiser aus Engerwitzdorf und kaiserliche Mühlviertel-Produkte

Eine Flut an Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gab es am Wochenende für Mühlviertler Genussbetriebe bei der renommierten Ab-Hof-Messe in Wieselburg. Auch bei den Königsdisziplinen Speckkaiser, Ölkaiser, Goldenes Stamperl und Goldene Birne wurden elf Mal Produzenten aus dem Mühlviertel als Sieger auf die Bühne geholt.