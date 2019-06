Doppelt heißer Sommer im Rallyecross-Auto

"Eine Woche nach Greinbach geht es sofort zum FIA-Zone-Lauf in das tschechische Sosnova", sagt der Routinier zu seinem straffen Zeitplan. "Bei zwei Rennen hintereinander bleibt nicht viel Zeit für Reparaturen. Ich muss daher schauen, dass ich in Greinbach trotz der zu erwartenden Hitze ohne Probleme über die Runden komme", so der Rubble -Master-Pilot.

Rein sportlich geht es für den Mühlviertler in der Steiermark darum, die deutliche Führung in der heimischen Meisterschaft weiter auszubauen.