Doppelsieg am Kitzbüheler Horn

So auch am Samstag, als 140 Athleten die 6,8 Kilometer (maximale Steigung: 22,3 Prozent) in Angriff nahmen. Rene Pammer (velo.crew PopaFlo) siegte in der Amateur-Klasse in 31:07 Minuten vor Christian Oberngruber (next125 Hackl Lebensräume). Den Sieg bei den Masters 1 errang Oberngrubers Vereinskollege Harald Hofer, der die 846 Höhenmeter in 37:22 Minuten bewältigte.

