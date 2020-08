Die von den starken Regenfällen der vergangenen beiden Tage ausgelöste Hochwasserwelle erreichte in der Nacht auf Mittwoch auch die Donau im Bezirk Perg. In Mauthausen wurde der Höchststand von 6,03 Metern laut Daten des Hydrographischen Dienstes am Dienstagabend um 21.30 Uhr erreicht.Um 23.15 Uhr wurde in Grein ein Stand von 9,69 Meter gemessen.