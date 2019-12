Straßen- und Wasserwege beim Verbund-Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen waren gestern Vormittag zwei Stunden lang nicht passierbar. Denn in dieser Zeit wurde der gesamte verfügbare Platz frei gehalten für einen 218 Tonnen schweren Rotor, der nach drei Monaten Generalüberholung wieder an seinen angestammten Platz in Maschine 6 gehoben wurde.