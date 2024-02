Halle schon vergeben: Rot-blauer Disput um Freistädter Kinderfasching

Am Samstagnachmittag sollen in Freistadt trotz aller Unstimmigkeiten die Kinder im Mittelpunkt stehen.

Der Kinderfasching in der ÖTB-Turnhalle ist in Freistadt ein traditioneller Fixtermin im Faschingskalender. Seit Jahren laden die Kinderfreunde zu diesem bunten Treiben in die ÖTB-Turnhalle. Heuer findet in der Turnhalle zwar auch ein Kinderfasching statt. Veranstalter ist dieses Mal jedoch der Freiheitliche Familienverband Oberösterreich. Deshalb hängt der Haussegen in der Freistädter Parteienlandschaft schief.