Direktvermarkter eroberten 102 Goldmedaillen

MÜHLVIERTEL. Als Hochburg des Genusses erwies sich das Mühlviertel einmal mehr bei der Direktvermarkter-Messe in Wieselburg.

Most, Fruchtsäfte, Edelbrände, Brot, Speck, Honig und vieles mehr in höchster Qualität erzeugen bäuerliche und gewerbliche Direktvermarkter aus dem Mühlviertel. Das zumindest bescheinigte am Freitag die Preisverleihung bei der renommierten Ab-Hof-Messe in Wieselburg. Fünf Bundessiege – davon vier „Goldene Birnen“ und einen „Speckkaiser“ – sowie 102 Goldmedaillen gingen dabei an 41 Betriebe aus dem Mühlviertel.

Unumstrittener Genuss-Kaiser war dabei Andreas Moser aus Mitterkirchen. Der Obstbauer aus dem Machland konnte heuer elf Goldmedaillen und einen Bundessieg für seinen „Apfel-Birne“-Most für seinen Betrieb erobern. Darüber hinaus wurde er auch als „Produzent des Jahres“ geehrt – und das bereits zum dritten Mal nach den Jahren 2015 und 2017. Das hat vor ihm noch kein anderer Betrieb innerhalb eines derart kurzen Zeitraums geschafft. Für diese Auszeichnung werden die Punkte der fünf besten Produktproben zusammen gezählt. Basis für Mosers Auszeichnung waren die hohen Bewertungen für seinen Himbeergeist, Weichselbrand, Apfel-Birnen Most, den Most „Apfel-Stieglbirne“ sowie den Most mit dem Kürzel „OK 91/18“.

„Es ist unglaublich, wir können es selbst noch gar nicht fassen, dass wir nach 2015 und 2017 nun zum dritten Mal Produzent des Jahres geworden sind. Diese großartige Auszeichnung ist für uns eine Bestätigung unserer intensiven Arbeit mit den Früchten. Das gute Klima entlang der Donau lässt unser Streuobst gut wachsen und reifen. Heuer ist es uns besonders gut gelungen, das Aroma, den Duft und den Geschmack der alten Sorten in das Glas zu bringen, was jedes Jahr wieder eine Herausforderung ist. Uns ist es wichtig, immer etwas Neues auszuprobieren, um den Gästen in unserer Mostschänke die vielfältigen Geschmacksrichtungen der Natur nahe zu bringen. Auch die Urlaubsgäste vom Donauradweg schätzen unsere qualitativ hochwertigen Spezialitäten sehr“, freut sich Andreas Moser.



Ebenfalls Bundessieger wurden Johann und Stefanie Steiner aus Pabneurkirchen (Birnensaft 1), Franz und Sigrid Allerstorfer aus Feldkirchen (Apfel-Rote Rübensaft), der Aroniahof Hochreiter aus Ried in der Riedmark (Aroniabeeren im Schokomantel) sowie die Fleischerei Rainer Binder (Chorizo Speck). Was die Anzahl eroberter Goldmedaillen betrifft, haben der Fleischereibetrieb Leibetseder aus Rohrbach-Berg mit neun, Tanja und Josef Deiseinger aus Katsdorf mit sieben, Franz und Sigrid Allerstorfer aus Feldkirchen mit sechs sowie Stephan und Barbara Peterseil aus Luftenberg mit fünf Goldenen die Nase vorne.

Gleich bei ihrer ersten Teilnahme durfte sich auch die Familie Holzweber vom Biohof Mascherbauer in Winden bei Schwertberg über je einmal Gold für ihren Karreespeck und ihr Verhackertes freuen. „Dieses Gold gebührt meiner Frau Gerti: Sie ist bei uns die Spezialistin für das veredeln unserer Produkte“, sagt Hermann Holzweber. Ein Kompliment, das die Landwirtin umgehend an ihren Gatten und Sohn Samuel zurück gibt: „Nur wenn ich von meinen Männern ordentliches Fleisch bekomme, werden daraus auch hochwertige Produkte.“ Mit ihrem prämierten Karreespeck geht die Schwertbergerin übrigens eigene Wege: Sie verzichtet ganz auf Pökelsalz. Das bringe den ureigenen Geschmack des geräucherten Fleischs noch besser zur Geltung, ist sie überzeugt. Seit zwei Jahren führen die Holzwebers einen eigenen Bio-Hofladen, in dem neben Erzeugnissen aus dem eigenen Hof auch Bio-Produkte aus der Region angeboten werden. „Angefangen haben wir mit einem Kühlschrank in unserer Gartenhütte und ein paar Bierbänken. Jetzt können wir Frühstücksrunden, Wanderer und zahlreiche Stammgäste bewirten und mit Produkten versorgen“, sagt Gerti Holzweber. Den Hof selbst führt mittlerweile der 21-jährige Junior Samuel: „Zusammenhelfen muss aber die ganze Familie, damit das Werkl rennt“.

