Direkt-Linie nach Linz nur noch an Werktagen

Einige Änderungen im Fahrplan kommen auf Bahnkunden ab Sonntag, 15. Dezember, zu. Vor allem auf der Donauuferbahn entstehen dabei Einschränkungen. An Wochenenden und Feiertagen fahren sämtliche Züge nur noch ab beziehungsweise bis Sankt Valentin. Die Züge werden damit nicht mehr bis nach Linz weitergeführt. Begründet wird dies mit einer besseren Anbindung an den Railjet-Takt entlang der Westbahn. Zudem würden die Direktverbindungen nach Linz vor allem wochentags von Pendlern genutzt, während an Wochenenden und Feiertagen Fahrten nach Linz oder Salzburg überwiegen. Freilich: Nicht jeder Railjet hält auch in St. Valentin, was die Angelegenheit für Bahnfahrer aus dem Bezirk Perg künftig noch komplizierter machen wird.

Ganz eingestellt wird ab kommender Woche der Personenverkehr zwischen Sankt Nikola-Struden und Sarmingstein. Die vierminütige Bahnfahrt wird weder an Wochentagen noch am Wochenende und Feiertagen angeboten.

Artikel zum Thema: Das ist der neue ÖBB-Fahrplan.

Schnellere Mühlkreisbahn

Auf Verbesserungen, speziell bei der Fahrzeit, verwies ÖBB-Regionalverkehrsmanager Paul Sonnleitner bei der gestrigen Fahrplanpräsentation für die Mühlkreisbahn. Durch die Sanierung der Langsamfahrstellen wurde die Fahrzeit der Mühlkreisbahn merklich verkürzt. Durch ein verstärktes Aufgebot an Zügen wird auch die Vier-Stunden-Lücke am Vormittag und Nachmittag geschlossen. Damit steht zumindest alle zwei Stunden eine Bahnverbindung in die Landeshauptstadt zur Verfügung.