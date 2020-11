Digitale Arbeitswelt und was darunter zu verstehen ist

In Linz gibt es wohl kaum einen Ort, an dem Innovation, Digitalisierung und Kreativität stärker gelebt wird als in der Tabakfabrik. Chris Müller, der Direktor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenden der Tabakfabrik, wird am Mittwoch, 2. Dezember auf Einladung der SPÖ-Bildungsorganisation und des Bunds Sozialdemokratischer Akademiker Perg über das Thema „Industrie 4.0: Zukunft der Arbeit“ sprechen.

Die sogenannte „Vierte industrielle Revolution“ bringt gravierende Herausforderungen und Chancen mit sich. Besonders in den Bereichen Mobilität, Gesundheitswesen und Klima/Energie spielen neue Technologien eine zentrale Rolle. Wie können nun die Errungenschaften der IT mit Produktionsabläufen verschmolzen werden? Und was bedeutet das für unsere Jobs? Diesen und weiteren Aspekten wird sich Chris Müller in seinem Referat via Livestream auf Facebook widmen.

Alle Zuseher können im Verlauf des Referats über eine Kommentarfunktion Fragen zu stellen, die im Anschluss von Chris Müller beantwortet werden. Die Moderatoren Erich Wahl (Vorsitzender SPÖ Bezirk Perg) und Bianca Karr-Sajtarevic (stv. Vorsitzende BSA Bezirk Perg) hoffen auf eine rege Diskussion. Der Livestream ist auf der Facebook-Seite der SPÖ Bezirk Perg zu finden. (https://www.facebook.com/spooepe)