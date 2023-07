Digital und sportlich, die Schüler der MS Rohrbach

Anstatt früh ins Wochenende zu starten, besuchten Schüler der vierten Klassen jeden Freitagnachmittag eine Unverbindliche Übung und erwarben dabei wesentliche IT-Kenntnisse.

Rechtzeitig vor Schulschluss wurden die ICDL-Zertifikate überreicht. Diese Zertifizierung ersetzt den ECDL, bekannt als Computer-Führerschein, und ist ein weltweit gültiger, standardisierter Nachweis der digitalen Kompetenzen. Zur Verleihung reiste auch Ronald Bieber, Geschäftsführer und Generalsekretär der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG), extra nach Rohrbach. Der ECDL/ICDL wird übrigens an 800 Schulen in Österreich sowie in mehr als 100 Ländern weltweit angeboten. Rohrbach sei dabei eine "echte Hochburg".

Direktor Hans-Peter Indra kann aber nicht nur stolz auf die frisch zertifizierten Computerprofis sein: Die Schule stellt auch die Faustball-Bundessiegerinnen der Sekundarstufe 1, die ebenfalls auf die Bühne geholt wurden.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer