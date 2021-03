DigBiz-Award: Im „GreenCube“ wachsen Pflanzen vollautomatisch

ROHRBACH-BERG. Mit einem vollautomatisierten Gewächshaus holten die Schüler der Rohrbacher HAK einen digBiz-Award. An 18 Handelsakademien in ganz Österreich wird der Schultyp „HAK Digital Business“ angeboten. Eine davon ist Rohrbach. Alljährlich prämiert eine Expertenjury aus Wirtschaft und Wissenschaft mit den digBiz-Awards die besten Maturaprojekte aller teilnehmenden Schulen. Der diesjährige Wettbewerb wurde coronabedingt in digitaler Form durchgeführt und per Livestream im Internet übertragen. Mit dem Projekt „GreenCube – The smart way to grow“ konnte das Projektteam der HAK Rohrbach gleich zwei von vier Preisen in Empfang nehmen – neben dem Sieg in der Kategorie „Beste Programmierung“ wanderte heuer auch der Publikumspreis nach Rohrbach.

Digitales Gewächshaus

Für ihr Projekt bauten die digBiz-Schüler Luca Birklbauer, Lukas Kellermann, Philipp Pointner und Stefan Stöbich ein vollautomatisiertes, mobiles Gewächshaus, welches mit der Technologie von Raspberry Pi ausgestattet wurde. Um optimale Wachstumsbedingungen für die Pflanzen zu gewährleisten, kann das Gewächshaus per Handy-App gesteuert und kontrolliert werden. Einstellungen wie der Status der Beleuchtung oder des Dachfensters, die Menge und der Zeitpunkt der Bewässerung oder die Aktivierungszeiten des Heizsystems können mühelos aufgerufen werden.

Dem Nutzer stehen auch mehrere Zyklusfunktionen zur Verfügung, um Abläufe zu generieren oder gewünschte Bedingungen vorzuschreiben. Neben dem Bau des Gewächshauses und der App-Programmierung erstellte das Projektteam eine eigene Website und einen Imagefilm. Der Imagefilm ist auf der Schulwebsite www.bbs-rohrbach.at zu sehen.