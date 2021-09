Diese Ergebnisse fehlten gestern

In Niederkappel sah das Landtagswahlergebnis so aus: ÖVP 48,2 Prozent (-2,4 Prozent), FPÖ 25,6 Prozent (-6,2 Prozent), SPÖ 8,2 Prozent (-0,2 Prozent), Grüne 5,2 Prozent (+0,4 Prozent), Neos 1,7 Prozent (-1,5 Prozent), MFG 8,5 Prozent, KPÖ 0,8 Prozent (+0,5 Prozent), BESTE 0,2 Prozent, UBB 0,3 Prozent, CPÖ 1,4 Prozent (+0,6 Prozent).

Die Bürgermeisterstichwahl in Ottensheim ging in der ersten Runde an Amtsinhaber Franz Füreder (VP, 47,5 Prozent). Klaus Hagenauer (pro O) erreichte 41,9 Prozent der Stimmen und wird Füreder in der Stichwahl fordern. SP-Kandidat Dimitri Windhager kam im ersten Wahlgang auf 10,5 Prozent.