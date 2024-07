Diese Erfolgsbilanz bringt die Tennis-Szene zum Staunen

Einen kaum für möglich gehaltenen Erfolgslauf legte in der abgelaufenen Herren 60 Mannschaftsmeisterschaft die Tennis Spielgemeinschaft UTC Grein/ASKÖ Schwertberg hin: In der Landesliga Ost gab es in acht Spielen nicht weniger als sieben Siege und ein Unentschieden. Der Meistertitel war die logische Folge für eine kompakte Mannschaftsleistung.

Blickt man ein Jahr weiter zurück, ist die Erfolgsbilanz der Tennis-Routiniers noch beeindruckender: Seit der Gründung im Jahr 2023 ist die Spielgemeinschaft nämlich ungeschlagen und hat in den beiden Meisterschaftsjahren unglaubliche 64 Matches gewonnen. In der kommenden Saison wird das Team in der Oberliga – Oberösterreichs höchster Spielklasse – aufschlagen und sich mit den besten Mannschaften des Landes matchen.

Reinhard Peterseil, Christian Pachinger, Rudolf Peterseil, Rudolf Pröglhöf, Harald Klammer, Florian Trauner und Franz Aschauer

