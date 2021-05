Diebstahl in Mühlviertler Kirche: Geld aus Opferstock gestohlen

Die Unbekannten haben in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montag, 14 Uhr, den Opferstock aufgebrochen und das darin befindliche Spendengeld gestohlen. Die Höhe des Betrags und des Schadens ist laut Polizei nicht bekannt. Nur so viel: Um an das Geld zu kommen, mussten die Diebe zwei massive Vorhängeschlösser vom Opferstock entfernen.

Außerdem haben sie versucht, die Kassa der Opferlichter aufzubrechen. Auch hier wurde das Vorhängeschloss entfernt. Die Stangen, an denen die Kassa befestigt ist, sei teilweise aus der Mauerverankerung gerissen worden. Insgesamt drei Schlösser fehlten am Tatort, so die Polizei.