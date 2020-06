Diebischer Postbote ließ rund 90 Pakete mitgehen

Der 28-Jährige soll im Zeitraum von Februar bis Juni rund 90 Pakete aus mehreren Postzustellbasen in Oberösterreich gestohlen haben. Die Ware – vor allem Staubsauger, Uhren und Handys – verkaufte er übers Internet. Beamte der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems kamen dem Mann durch umfangreiche Ermittlungen auf die Schliche.

Zudem entdeckten die Ermittler in seiner Wohnung und in seinem Auto 114 Behördenbriefe (RSa bzw. RSb), die er nicht zugestellt hatte. Auch Unmengen an normalen Zusendungen waren darunter. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

