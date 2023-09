Diebesbande in Steyregg ausgeflogen: E-Bike und Sturmhauben sichergestellt

Die vier Täter im Alter zwischen 19 und 38 Jahren werden verdächtigt, mehrere Diebstähle begangen zu haben. Bei einem Diebstahl am Freitag gegen 17 Uhr in einem Geschäft in Steyregg wurden sie von Polizisten beobachtet. Bei der Kontrolle des Pkw der Verdächtigen wurde die Beute sichergestellt, in einem Rucksack hatten die Täter weiteres Diebesgut bei sich.

Außerdem fanden die Polizisten neben Einbruchswerkzeug auch zwei schwarze Sturmhauben und ein Fernglas im Wagen. Ein E-Bike, das die Bande gestohlen hatte, lag zerlegt in dem Fahrzeug. Die vier Männer wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum nach Linz gebracht.

