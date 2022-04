Diebe stahlen Pkws von Autohaus-Gelände

Es handelt sich um zwei auf dem Firmengelände abgestellte, gebrauchte Skoda Octavia Kombi. An den Fahrzeugen brachten die unbekannten Täter gestohlene Nummerntafeln an und fuhren mit diesen gegen etwa vier Uhr morgens über den Grenzübergang Berg in Niederösterreich in die Slowakei, berichtete die Polizei am Mittwochabend in einer Aussendung.

Der Schaden beträgt demnach mehrere 10.000 Euro.