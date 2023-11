Diebe sprengten erneut den Bankomaten in St. Stefan

Kaum gibt es in der örtlichen Bank von St. Stefan wieder einen Bankomaten, ist dieser auch schon wieder gesprengt. Nur kurz nachdem die Spuren der letzten Sprengung beseitigt waren, jagten dreiste Diebe den Geldautomaten abermals in die Luft. In der Nacht auf Freitag, erlebten die Steffinger Bürger ein Déjà-vu. Denn schon wieder nahmen sich Einbrecher den Geldautomaten der Bank zur Brust. Gegen drei Uhr Früh wurden mehrere Anrainer durch den Knall der Sprengung geweckt. Ohrenzeugen berichten auch von lautem Geschrei. Kurz danach brauste ein Auto mit hoher Geschwindigkeit davon.

Es war bereits der vierte Einbruch innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Erst Anfang August zerstörten die Einbrecher das Foyer mit einem Sprengsatz. Die Fenster mussten mussten ausgewechselt werden. Erst kurz vor dem Weltspartag waren die Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Ein mulmiges Gefühl blieb aber auch nach der Renovierung - zu recht, wie sich herausstellte. Der Sachschaden ist ersten Vermutungen nach noch höher als zuvor. Die neuen Fenster sind wieder kaputt und auch das Interieur ist zerstört.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper