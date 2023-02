Diebe schlugen auf Friedhof zu

Diese Blechbahn haben die Diebe am Tatort zurückgelassen.

Größere Mengen an Kupferblech haben unbekannte Täter vom Schwertberger Friedhof entwendet. Laut Polizei Perg dürfte sich der Diebstahl in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine professionelle Bande am Werk war, die auf Diebstähle von Baustellenmaterial spezialisiert ist. Insgesamt wurden neun große Kupferblechelemente, die als Abdeckung dienten, vom Mauerwerk heruntergerissen. Zwei Teile wurden zurückgelassen. Der dabei angerichtete Schaden ist erheblich, sind doch die Preise für Altmetalle im vergangenen Jahr stark gestiegen.

„Die Täter müssen zum Abtransport ihrer Beute einen Lieferwagen oder einen Anhänger verwendet haben. Da sonst keine Bauarbeiten im Bereich der Friedhofstraße stattfinden, hat vielleicht jemand aus der Bevölkerung etwas gesehen. Wir sind dankbar für jede Spur“, hofft Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Auch Pfarrer Leonard Ozougwu zeigte sich fassungslos ob des Diebstahls am Friedhof und bittet Bewohner im Bereich der Friedhofstraße ebenfalls, die Augen offen zu halten.

Belohnung für Hinweise

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich an das Marktgemeindeamt unter 07262/61155 oder gemeinde@schwertberg.at wenden. Für zweckdienliche Hinweise wurde eine Belohnung in der Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

