Die Weiße Rose: Ein Abend für die Geschwister Scholl

Anlässlich dieses Gedenktages widmen sich Julia Beyerl und Lukas Auberger am kommenden Samstag, 25. Februar, den Geschwistern Sophie und Hans Scholl. Im Mittelpunkt stehen Briefwechsel und Tagebucheinträge, die an diesem Abend vorgelesen werden. "Der bedingungslose Einsatz der Geschwister Scholl und ihrer Mitstreiter veranschaulicht, besonders im Hinblick auf den Jahrestag des russischen Einfalls in die Ukraine, dass Widerstand gegen vorherrschendes Unrecht niemals sinnlos ist." Beginn ist um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Bruckmühle.

