Die Volksschule Perg wird um 5,5 Millionen Euro erweitert

Bis Herbst soll die Erweiterung der Volksschule in der Mozartstraße abgeschlossen sein.

Die Erweiterung der Volksschule ist die größte Investition, die die Stadtgemeinde Perg in den kommenden Jahren vornimmt. Nach vielen Planungsrunden und der Sicherstellung der Finanzierung im laufenden Gemeindehaushalt wird am kommenden Montag der feierliche Spatenstich für dieses aufwendige Projekt vorgenommen. Für das Bauvorhaben, dessen Fertigstellung heuer im Herbst vorgesehen ist, sind Kosten in einer Höhe von 5,5 Millionen Euro vorgesehen.